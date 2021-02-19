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    08:15, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1144 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 128, город Алматы - 144, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 197, Актюбинская область - 24, Алматинская область - 179, Атырауская область - 32, Восточно-Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 73, Карагандинская область - 41, Костанайская область - 109, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 14, Павлодарская область - 91, Северо-Казахстанская область - 44, Туркестанская область - 9.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 189750.

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