08:15, 28 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 11424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6003,
город Алматы - 1641,
город Шымкент - 118,
Акмолинская область - 290,
Актюбинская область - 49,
Алматинская область - 378,
Атырауская область - 236,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 112,
Западно-Казахстанская область - 59,
Карагандинская область - 1036,
Костанайская область - 160,
Кызылординская область - 380,
Мангистауская область - 165,
Павлодарская область - 434,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1032639.