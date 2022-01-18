08:15, 18 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 314,
город Алматы - 130,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 37,
Алматинская область - 56,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 194,
Костанайская область - 12,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 69,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 973637.