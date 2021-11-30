08:15, 30 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1137 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 68,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 27,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 178,
Кызылординская область - 21,
Павлодарская область - 170,
Северо-Казахстанская область - 116,
Туркестанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 935950.