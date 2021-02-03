08:15, 03 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 78,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 102,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 132,
Атырауская область - 121,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 61,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 319,
Северо-Казахстанская область - 64,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 171099.