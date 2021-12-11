08:15, 11 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 193,
город Алматы - 76,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 76,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 161,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 138,
Северо-Казахстанская область - 111,
Туркестанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 947583.