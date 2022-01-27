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    08:15, 27 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 11305 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 6205,

    город Алматы - 1635,

    город Шымкент - 64,

    Акмолинская область - 138,

    Актюбинская область - 223,

    Алматинская область - 403,

    Атырауская область - 179,

    Восточно-Казахстанская область - 259,

    Западно-Казахстанская область - 93,

    Карагандинская область - 830,

    Костанайская область - 164,

    Кызылординская область - 391,

    Мангистауская область - 136,

    Павлодарская область - 289,

    Северо-Казахстанская область - 194,

    Туркестанская область - 102.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1021215.

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