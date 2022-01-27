08:15, 27 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 11305 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6205,
город Алматы - 1635,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 223,
Алматинская область - 403,
Атырауская область - 179,
Восточно-Казахстанская область - 259,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 830,
Костанайская область - 164,
Кызылординская область - 391,
Мангистауская область - 136,
Павлодарская область - 289,
Северо-Казахстанская область - 194,
Туркестанская область - 102.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1021215.