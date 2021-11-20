08:15, 20 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1129 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 164,
город Алматы - 153,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 96,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 82,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 22,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 10,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 31.
Итого выздоровевших в Казахстане - 923882.