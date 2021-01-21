08:15, 21 Январь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 187,
город Алматы - 159,
Акмолинская область - 77,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 92,
Восточно-Казахстанская область - 38,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 43,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 7,
Павлодарская область - 175,
Северо-Казахстанская область - 186,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 156521.