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    08:15, 21 Январь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 187,

    город Алматы - 159,

    Акмолинская область - 77,

    Актюбинская область - 1,

    Алматинская область - 31,

    Атырауская область - 92,

    Восточно-Казахстанская область - 38,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 38,

    Карагандинская область - 43,

    Костанайская область - 79,

    Кызылординская область - 7,

    Павлодарская область - 175,

    Северо-Казахстанская область - 186,

    Туркестанская область - 2.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 156521.


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