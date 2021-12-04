08:15, 04 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 121,
город Алматы - 74,
Акмолинская область - 81,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 33,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 103,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 237,
Кызылординская область - 12,
Павлодарская область - 117,
Северо-Казахстанская область - 144,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 940688.