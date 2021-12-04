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    08:15, 04 Декабрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 121,

    город Алматы - 74,

    Акмолинская область - 81,

    Алматинская область - 19,

    Атырауская область - 3,

    Восточно-Казахстанская область - 33,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 103,

    Карагандинская область - 148,

    Костанайская область - 237,

    Кызылординская область - 12,

    Павлодарская область - 117,

    Северо-Казахстанская область - 144,

    Туркестанская область - 19.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 940688.


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    Официальные источники (служебная)
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