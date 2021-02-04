08:15, 04 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 53,
город Алматы - 205,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 114,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 108,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 66,
Костанайская область - 72,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 286,
Северо-Казахстанская область - 61,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 172209.