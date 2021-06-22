08:15, 22 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 273,
город Алматы - 100,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 18,
Актюбинская область - 55,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 85,
Восточно-Казахстанская область - 54,
Жамбылская область - 48,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 386127.