08:15, 08 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1080 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 134,
Алматинская область - 67,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 263,
Карагандинская область - 131,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 110,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 54.
Итого выздоровевших в Казахстане - 901843.