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    08:15, 22 Январь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 198,

    город Алматы - 107,

    Акмолинская область - 76,

    Актюбинская область - 4,

    Алматинская область - 39,

    Атырауская область - 63,

    Восточно-Казахстанская область - 133,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 36,

    Карагандинская область - 55,

    Костанайская область - 60,

    Кызылординская область - 7,

    Павлодарская область - 118,

    Северо-Казахстанская область - 146,

    Туркестанская область - 20.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 157597.
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    Официальные источники (служебная)
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