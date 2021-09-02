08:15, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 10644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1295,
город Алматы - 3859,
город Шымкент - 720,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 778,
Алматинская область - 114,
Атырауская область - 636,
Восточно-Казахстанская область - 231,
Жамбылская область - 171,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 1380,
Костанайская область - 283,
Кызылординская область - 90,
Мангистауская область - 350,
Павлодарская область - 337,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 99.
Итого выздоровевших в Казахстане - 691480.