РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 31 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 224,

    город Алматы - 285,

    город Шымкент - 26,

    Акмолинская область - 69,

    Актюбинская область - 38,

    Алматинская область - 50,

    Атырауская область - 65,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Жамбылская область - 20,

    Западно-Казахстанская область - 63,

    Карагандинская область - 75,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 42,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 4.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 219094.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!