08:15, 31 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 224,
город Алматы - 285,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 50,
Атырауская область - 65,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 75,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 219094.