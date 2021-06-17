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    08:15, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 275,

    город Алматы - 166,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 24,

    Актюбинская область - 34,

    Алматинская область - 77,

    Атырауская область - 15,

    Восточно-Казахстанская область - 73,

    Западно-Казахстанская область - 83,

    Карагандинская область - 107,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 43,

    Павлодарская область - 73,

    Северо-Казахстанская область - 23,

    Туркестанская область - 14.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 381026.

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