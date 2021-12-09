08:15, 09 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 200,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 37,
Жамбылская область - 13,
Карагандинская область - 128,
Костанайская область - 146,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 945529.