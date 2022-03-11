08:15, 11 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1032 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6,
город Алматы - 146,
Акмолинская область - 28,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 12,
Атырауская область - 23,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 247,
Западно-Казахстанская область - 367,
Карагандинская область - 32,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 31,
Северо-Казахстанская область - 56,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1279719.