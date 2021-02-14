08:15, 14 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 145,
город Алматы - 149,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 215,
Алматинская область - 88,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 36,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 201,
Северо-Казахстанская область - 47,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 184339.