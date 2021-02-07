РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 65,

    город Алматы - 110,

    Акмолинская область - 247,

    Алматинская область - 142,

    Атырауская область - 89,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 6,

    Карагандинская область - 53,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 2,

    Павлодарская область - 224,

    Северо-Казахстанская область - 33,

    Туркестанская область - 1.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 175901.


    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Отпечатки пальцев будут снимать при смене удостоверения или паспорта - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!