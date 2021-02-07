08:15, 07 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 110,
Акмолинская область - 247,
Алматинская область - 142,
Атырауская область - 89,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 224,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 175901.