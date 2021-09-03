08:15, 03 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 10161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1186,
город Алматы - 3872,
город Шымкент - 717,
Акмолинская область - 287,
Актюбинская область - 376,
Алматинская область - 226,
Атырауская область - 101,
Восточно-Казахстанская область - 157,
Жамбылская область - 219,
Западно-Казахстанская область - 142,
Карагандинская область - 1363,
Костанайская область - 349,
Кызылординская область - 256,
Мангистауская область - 224,
Павлодарская область - 420,
Северо-Казахстанская область - 175,
Туркестанская область - 91.
Итого выздоровевших в Казахстане - 701641.