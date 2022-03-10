08:15, 10 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1007 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Алматы - 161,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 22,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 6,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 4,
Жамбылская область - 316,
Западно-Казахстанская область - 282,
Карагандинская область - 37,
Костанайская область - 6,
Павлодарская область - 17,
Северо-Казахстанская область - 7,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1278687.