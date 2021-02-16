За прошедшие сутки в Казахстане 1 289 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 132, город Алматы - 155, город Шымкент - 16, Акмолинская область - 192, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 59, Атырауская область - 54, Восточно-Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 73, Западно-Казахстанская область - 71, Карагандинская область - 51, Костанайская область - 99, Кызылординская область - 10, Мангыстауская область - 9, Павлодарская область - 268, Северо-Казахстанская область - 44, Туркестанская область - 21.

Итого выздоровевших в Казахстане – 186 494.