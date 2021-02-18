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    08:16, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1 061 человек выздоровел от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 79, город Алматы - 162, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 196, Алматинская область - 40, Атырауская область - 90, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 125, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 107, Кызылординская область - 5, Мангыстауская область - 11, Павлодарская область - 94, Северо-Казахстанская область - 41, Туркестанская область - 23.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 188 606.


    Теги:
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