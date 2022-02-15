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За прошедшие сутки с улиц и дорог Караганды вывезли девять тысяч кубометров снега

15 Февраля 2022 21:12
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За прошедшие сутки с улиц и дорог Караганды вывезли девять тысяч кубометров снега

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в уборке снега занято 236 единиц специализированной техники и 174 дорожных рабочих. За минувшие сутки с улиц и дорог города вывезено около девяти тысяч кубометров осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вот уже несколько дней в Караганде обильный снегопад и шквальный ветер. Из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В первую очередь они расчищают магистральные автомобильные дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Кроме того, в их обязанности входит содержание тротуаров и пешеходных переходов, устранение образовавшихся снежных валов. Также они подсыпают проезжую часть и тротуары смесью из песка и соли, вывозят снег и срезают наледь.

Жители города по вопросам, связанным с расчисткой дорог и тротуаров и уборкой снега, могут обратиться по номерам:

аким Караганды - Ермаганбет Булекпаев – 8-775-321-88-82;

аким района имени Казыбек би - Нурлан Рыстин – 8-701-806-75-35;

замакима района имени Казыбек би - Максут Кожанов – 8-702-592-34-07;

аким района Алихана Бокейхана - Мейрам Кожухов – 8-701-614-78-22;

замакима района Алихана Бокейхана - Сатпек Абдакаликов – 8-701-325-66-66.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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