За прошедшие сутки на водоемах области Абай были спасены три человека

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки на водоемах области были спасены 3 человека. Департамент по ЧС области Абай настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона строго соблюдать правила безопасного поведения при отдыхе на водоемах, передает МИА «Казинформ».

19 июля в 17:15 в городе Семей на реке Иртыш в районе «Пристань» при патрулировании сотрудники оперативно спасательного отряда ДЧС области Абай услышали крики о помощи, как оказалось молодой человек 2002 г.р. заплыл далеко от берега и начал тонуть. Не теряя ни минуты спасатели подплыли к тонущему человеку, вытащили его из воды и доставили на берег. Помощь медиков не потребовалась.

Буквально через час произошел второй инцидент. На пульт 112 поступило сообщение о том что на побережье озера Алаколь на территории базы отдыха ребенок 2017 г.р. остался без присмотра взрослых, упал в бассейн и был спасен очевидцами. Затем передан сотрудникам скорой помощи.

Третий инцидент произошел спустя 10 минут после второго. В службу спасения поступило сообщение о том, что во время купания у девочки 2006 г.р. случилась судорога ноги. К счастью рядом находился очевидец, который также отдыхал на берегу озера. Он и стал ее спасителем. Далее девочку передали сотрудникам службы «103».

Как показывает статистика, происшествия на водоемах в основном происходят по вине самого человека, в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения правилами поведения на воде, в частности купания в запрещенных и незнакомых местах в нетрезвом виде и оставления детей без присмотра.