За прошедшие сутки из столицы вывезли около 140 тысяч кубометров снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 25 на 26 марта из столицы вывезли почти 76 тысяч кубометров снега. В работах по уборке снега были задействованы 1 148 единиц спецтехники и 188 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

За последние дни в столице выпало большое количество осадков, в несколько раз превышающее месячную норму. Коммунальные службы Нур-Султана работают в усиленном двухсменном режиме. За прошедшие сутки, 25 марта, их силами из города вывезено около 140 тысяч кубометров снега.

Сегодня в снегоуборочных работах в столице задействовано свыше 1 800 дорожных рабочих и около 1 500 единиц спецтехники.

Отметим, в первую очередь, по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля. Так, с начала зимнего периода из города вывезено 4 774 244 куб. м снега.