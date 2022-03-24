За прошедшие сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на 24 участках автодорог, из них 11 республиканского (г. Нур-Султан, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области) и 10 областного значения (Акмолинская, Алматинская, Костанайская области), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

За прошедшие сутки в городе Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях из снежного заноса спасено и эвакуирован 687 человек, в том чис ле 114 детей. В столице, Актюбинской, Карагандинской областях из снежного плена вызволено и отбуксировано 39 единиц легковой техники и один автобус. В аварийно-спасательных работах были задействованы всего 578 человек и 373 единиц техники МЧС, МВД, МИО и дорожных служб.

Так, 23 марта в период с 13:00 по 20:00 часов в трех районах Акмолинской области силами ДЧС города Нур-Султана из снежного заноса спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 80 человек, из них 22 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 15 сотрудников и три единицы техники ДЧС города Нур-Султана.

В период с 14:00 до 22:30 часов в четырёх районах Акмолинской области силами ДЧС из снежного заноса спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 99 человек из них 22 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы18 сотрудников и пять единиц техники ДЧС и три работника и три единицы техники местных исполнительных органов.

В период с 21:40 по 23:00 часов в Айтекебийском районе спасателями ДЧС Актюбинской области из снежного заноса отбуксировано на очищенный участок автодороги 10 легковых автомобиля, в которых находилось 32 человека, из них трое детей. В медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы четыре сотрудника и две единицы техники ДЧС, один работник и одна единица техники местных исполнительных органов.

В период с 10:00 по 22:30 часов спасателями ДЧС в пяти районах Карагандинской области спасены 33 человека, из них шесть детей и эвакуированы 50 человек, из них четверо детей в ближайшие населенные пункты. В медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 16 сотрудников и 10 единиц техники ДЧС, 54 сотрудника и 27 единиц техники местной полицейской службы, 78 работников и 50 единиц техники местных исполнительных органов.

В период с 13:30 по 23:45 часов в трех районах Костанайской области спасателями ДЧС из снежных заносов спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 70 человек, из них 19 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы восемь сотрудников и три единицы техники ДЧС, один работник и одна единица техники местных исполнительных органов.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 118 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 48 уведомлений .

МЧС рекомендует следить за погодными условиями и без острой надобности не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае нахождения на дорогах в сложных погодных условиях звонить по номеру службы спасения «112».