За проход железнодорожных путей в неустановленных местах наказаны 8113 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками департамента полиции на транспорте с начала текущего года за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 14 102 лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В частности, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 1391, за нарушение запрета курения – 295, за торговлю в неустановленных местах – 666, за загрязнение мест общего пользования – 702 и др. Также транспортными полицейскими проводится работа по выявлению лиц, назойливо пристающих к прохожим в общественных местах. По данной категории правонарушений к административной ответственности привлечено 905 граждан, из них 146 таксистов. Кроме того, из незаконного оборота оружия на линиях досмотра было изъято 93 единиц холодного оружия, которые не были зарегистрированы в органов внутренних дел (ножи, кастеты, дубинки и др.) . Об этом сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

По его словам за текущий период стражами порядка проведено 1106 профилактических мероприятий, 296 встреч с населением, 491 лекций в учебных заведениях на тему «Железная дорога – зона повышенной опасности!» Однако, несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжаются факты нарушений гражданами правил безопасности движения железнодорожного транспорта и выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Например, за проход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 8113 человек.

«Так, на станции Достык машинист маневрового тепловоза совершил касательный наезд на 58-летнего мужчины, который с различными травмами был госпитализирован в Алакольскую центральную районную больницу. В ходе проверки было установлено, что он переходил ж/д пути в неустановленном месте», – отметил полковник полиции.

«По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта) «, – резюмировал он.