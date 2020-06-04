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За профессионализм при дистанционном обучении награждены столичные педагоги

4 Июня 2020 21:10
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За профессионализм при дистанционном обучении награждены столичные педагоги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель акима города Бахтияр Макен наградил столичных учителей за особый труд по организации дистанционного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

В ходе мероприятия 22 учителя школ Нур-Султана были удостоены престижной награды – медали имени Ибрая Алтынсарина, три педагога награждены знаком «Почетный работник образования», благодарственные письма и почетные грамоты от министерства образования и науки получили 139 преподавателя.

Заместитель акима поздравил учителей с окончанием учебного года, отметив при этом их заслуги и колоссальный труд во время карантина, когда обучение велось дистанционно.

«Во время пандемии нашими учителями была проделана большая работа. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева школы перешли на дистанционную систему обучения. При поддержке Елбасы Нурсултана Назарбаева оказана социальная поддержка гражданам. В это сложное время вы показали хорошую работу и внесли огромный вклад в обучение наших детей. Четвертая четверть учебного года прошла в особом формате, дистанционно обучалось около 170 тысяч учащихся. И педагоги демонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и творческий подход к делу. В столице 187 учителей посредством телеканалов провели 3 300 онлайн-уроков по 12 предметам на казахском и русском языках», – сказал Б. Макен.

В свою очередь, руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова сообщила, что педагогам во время дистанционного обучения пришлось осваивать новые навыки для того, чтобы дети продолжили обретать новые знания. «Во время пандемии коронавируса в стране учителя записывали телевизионные уроки для учеников на телеканалах «Ел арна» и «Балапан». На практике у преподавателей такое произошло впервые. Здесь педагоги выступили и в роли дикторов, и в роли монтажеров», – сказала Ш. Кадырова.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Акимат,
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