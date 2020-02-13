За проезд на «красный» придется заново сдавать экзамены водителю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за повторное нарушение машину «должника» водворили на штрафстоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль Jeely с российскими номерами проехал на запрещающий сигнал светофора. Водителя остановили полицейские. Выяснилось, что 37-летний житель Петропавловска такое же нарушение допустил в сентябре прошлого года. Штраф так и не оплатил. За рулем к тому же был без страховки.

«За грубые нарушения законодательства автомашина водворена на спецстоянку, в отношении нарушителя будет применена административная статья «Проверка знаний правил дорожного движения», по требованиям которой ему придётся заново пройти экзамен на знание ПДД», - сказал начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.

По его словам, сейчас в регионе проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, лиц, не оплативших штрафы, уклоняющихся от исполнения решений суда.

«По области в операции задействовано 400 человек личного состава. Используются камеры наружного наблюдения, интеллектуальные видеосистемы, которые с конца прошлого года, благодаря интеграции баз данных, способны распознавать иностранные номера. Взыскание штрафов не самоцель, главное — повысить дисциплину водителей, исключить безответственное поведение на дороге», - отметил Ж.Оспанов.