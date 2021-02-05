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    13:43, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    За проезд грузовиков через границу осужден инспектор в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За беспрепятственный проезд грузовых автомашин через погранконтроль осужден инспектор Жамбылской областной территориальной инспекции. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 января 2021 года приговором Жамбылского районного суда инспектор Жамбылской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Мырзакулов Ж.Р. осужден к штрафу в размере шестидесятикратной суммы взятки - 1 080 000 тенге», - сказал Д. Бигайдаров.

    Он подозревался в получении взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомашин через отделение пограничного контроля «Айша биби».


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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