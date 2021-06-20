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    16:45, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    За продажу товаров с изображением наркотиков будут штрафовать в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области предпринимателей предупредили о запрете продажи вещей с изображениями наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на центральном рынке города Кокшетау прошла акция по информированию и предупреждению предпринимателей области о том, что продажа вещей и предметов с изображениями наркотических средств является рекламой, потому что привлекает внимание, формирует и поддерживает интерес. А реклама наркотиков и психотропных веществ в Казахстане запрещена.

    Инициаторами акции стало управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, а участие в ней приняли также волонтеры общественного фонда «Жизненный путь».

    В ходе акции продавцам вещевых отделов раздавались чек-листы, разработанные УПН, и разъяснялись нормы административного кодекса РК.

    «Неся в себе внешне безобидное содержание, такая продукция на подсознательном уровне вызывает у человека интерес, а в дальнейшем и желание потребить наркотик. Ответственность за продажу и использование продукции, пропагандирующей или несущей скрытую рекламу наркотиков, предусмотрена статьей 423 КРКоАП и влечет наложение крупных штрафов», – предупредили правоохранители.

    По словам многих предпринимателей, они и не знали о значении отмеченного рисунка, пользовавшегося популярностью у молодежи.

    «Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств преследуется по закону, незнание которого не освобождает виновных лиц от ответственности. Но мы решили в рамках антинаркотического месячника провести вот такую предупредительную акцию, информировав и разъяснив требования законодательства. И если в последующем в ходе проводимых профилактических мероприятий будут выявлены подобные факты, то уже снисхождения не будет, будем привлекать к административной ответственности», - добавил начальник УПН ДП региона подполковник полиции Мейрам Жапбасов.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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