За продажу товаров с изображением наркотиков будут штрафовать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области предпринимателей предупредили о запрете продажи вещей с изображениями наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на центральном рынке города Кокшетау прошла акция по информированию и предупреждению предпринимателей области о том, что продажа вещей и предметов с изображениями наркотических средств является рекламой, потому что привлекает внимание, формирует и поддерживает интерес. А реклама наркотиков и психотропных веществ в Казахстане запрещена.

Инициаторами акции стало управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, а участие в ней приняли также волонтеры общественного фонда «Жизненный путь».

В ходе акции продавцам вещевых отделов раздавались чек-листы, разработанные УПН, и разъяснялись нормы административного кодекса РК.

«Неся в себе внешне безобидное содержание, такая продукция на подсознательном уровне вызывает у человека интерес, а в дальнейшем и желание потребить наркотик. Ответственность за продажу и использование продукции, пропагандирующей или несущей скрытую рекламу наркотиков, предусмотрена статьей 423 КРКоАП и влечет наложение крупных штрафов», – предупредили правоохранители.

По словам многих предпринимателей, они и не знали о значении отмеченного рисунка, пользовавшегося популярностью у молодежи.

«Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств преследуется по закону, незнание которого не освобождает виновных лиц от ответственности. Но мы решили в рамках антинаркотического месячника провести вот такую предупредительную акцию, информировав и разъяснив требования законодательства. И если в последующем в ходе проводимых профилактических мероприятий будут выявлены подобные факты, то уже снисхождения не будет, будем привлекать к административной ответственности», - добавил начальник УПН ДП региона подполковник полиции Мейрам Жапбасов.