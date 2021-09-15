За продажу несуществующих квартир наказали восточноказахстанца

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО за продажу несуществующих квартир мужчина получил срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточно-Казахстанской области предприимчивый мужчина, не имея постоянной работы и источника заработка, из корыстных побуждений путем обмана своим знакомым обещал приобрести квартиры по ипотечному кредитованию.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее работал внештатным агентом по договору и не являлся работником банка второго уровня. Мужчина предлагал своим знакомым помощь в приобретении квартир в столице и на востоке страны. Для полноты картины и внушения доверия «будущим владельцам недвижимости» по некоторым фактам писал расписки получения денег.

Преступной схемой мужчина промышлял на протяжении двух лет. Под разными предлогами говорил, что дома только строятся и в скором будущем введутся в эксплуатацию. На уловки мошенника попались несколько доверчивых жителей ВКО.

Кроме того, установлено, что мужчина попросил денег у своего ранее хорошего знакомого для приобретения дизельного топлива для последующей реализации на территории ВКО. При этом он обещал, что доход будет поделен поровну. Доверчивый житель области дал аферисту 6 700 000 тенге. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь и вовсе отключил телефон.

«34-летнему жителю ВКО судом назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. В конце прошлого года ему по статье 73 УК РК неотбытый срок наказания был заменен на ограничение свободы. На сегодня мужчина поставлен на учет службы пробации. С подучетным проводится профилактическая работа», – рассказал инспектор службы пробации Левобережного района города Усть-Каменогорска Серикжан Калтымаков.