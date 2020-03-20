За привокзальных таксистов взялись стражи порядка в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Локальные рейдовые мероприятия по нелегальным таксистам организованы в Талдыкоргане в целях обеспечения безопасности дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, патрульные полицейские наводят порядок на территориях автовокзалов и прилегающих к ним проезжих частей. Водители, занимающиеся частным извозом в нарушение норм законодательства и существующих правил дорожного движения, привлечены к административной ответственности.

«Причинами выбора вокзалов послужили постоянные жалобы от местных жителей. По их словам, междугородние таксисты часто игнорируют ПДД, тем самым создают аварийные ситуации и неудобства для других участников дорожного движения», - отметил начальник отдела административной практики Управления полиции города Талдыкорган подполковник полиции Самат Есболов.

Так, за два часа рейдовых мероприятий за остановку и стоянку в неустановленных местах, а также перевозку пассажиров без соответствующих документов в отношении 27 водителя составлены протокола об административных правонарушениях.

«Сегодня данная работа проводится в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Наряду с этим, обследуются улично-дорожная сеть и технические средства регулирования дорожным движением на привокзальных территориях. По всем выявленным замечаниям содержания дорог, а также дорожных знаков и разметок направлены предписания в уполномоченные органы. Заверю, что подобные рейды будут проводиться систематически», - добавил подполковник Есболов.