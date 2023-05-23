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За приставание к несовершеннолетней костанаец арестован на 10 суток

Автор:  
Жанна Мусабаева
23 Мая 2023, 13:04
За приставание к несовершеннолетней костанаец арестован на 10 суток

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костанайской области в одном из маршрутных автобусов областного центра приставал к несовершеннолетней девочке, за что получил арест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 мая 2023 года гражданин Я., находясь в автобусе маршрута №18, приставал к несовершеннолетней Л. 2008 года рождения, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушив общественный порядок. Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая 2023 года Я. привлечен к административной ответственности по ст.434 ч.1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток», - сообщили в Костанайском облсуде.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в городских пабликах стала распространяться видеозапись с данным фактом.


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