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За прекращение уголовного преследования 40-летняя астанчанка пыталась дать взятку полицейским в Нур-Султане

25 Ноября 2021 18:18
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За прекращение уголовного преследования 40-летняя астанчанка пыталась дать взятку полицейским в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года Департаментом полиции города Нур-Султана зарегистрировано и направлено в суд 16 уголовных дел в отношении взяткодателей, в отношении двоих правонарушителей составлены административные материалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

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Сотрудники столичной полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику, а также выявление и пресечение фактов коррупционных проявлений.

Так, за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге за прекращение уголовного преследования задержана 40-летняя жительница столицы.

Также, при осуществлении патрулирования экипажем Полка патрульной службы была остановлена автомашина «Mazda 323», водитель которой пытался дать взятку полицейским за несоставление в отношении него административного протокола за отсутствие технического осмотра. Другой нарушитель, водитель транспортного средства «Toyota» хотел избежать административной ответственности таким же способом. Указанные факты полицейскими были пресечены и зафиксированы на служебный видеорегистратор.

«Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа либо лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников полиции или стали невольным свидетелем коррупционных правонарушений, вы можете обратиться на Единый телефон доверия по номеру «1402», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Коррупция   #Борьба с коррупцией  
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