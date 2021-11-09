За пределом возможностей: киберспорт без рук

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвалидность – не приговор, но она накладывает на характер свой отпечаток. В большинстве случаев обостряет желание быть нужным и полезным, передает МИА «Казинформ».

Адлету Курмангалиеву из Атырау 17 лет. Когда мальчику было 10 лет, играя с друзьями, они зашли на открытую территорию с трансформаторной станцией. Ребенок получил электрический разряд в 35 тысяч вольт. После случившегося ему полностью ампутировали левую руку, правая рука была ампутирована на уровне предплечья.

«Любые такие опасные места должны быть закрыты и охраняемы. Мы были детьми и не понимали всей опасности. Мне было тяжело, были мысли о том, что не хочется жить. Но как видите, я справляюсь. Благодаря поддержке мамы, благодаря поддержке родных, взял себя в руки, если можно так сказать. Мне сделали уже 10 операций, последняя была на ухо. Если честно, я уже устал, и хочется от такого отдохнуть», - делится Адлет.

После происшествия трансформаторную станцию закрыли. Компания по решению суда выплатила компенсацию. И деньги были потрачены на операции, которые делали не только в Казахстане, но и за рубежом. У Адлета есть старшие брат и сестра. Папа умер от рака, когда мальчику был годик, и мама растила детей одна.

Последние 5 лет Адлет занимается плаванием и играет ногами в FIFA. Свое будущее он связывает с киберспортом, планирует через несколько лет участвовать в турнирах, а пока набирается опыта. Адлет уверен, что у него все обязательно получится.

В какой-то период ему стало скучно, и он предпринял попытки играть в телефоне с помощью языка. Первая игра была, в то время популярная – Subway. Потом ему купили ноутбук и уже там пытался играть ногами. По признанию Адлета, появился смысл жизни.

«Благодаря этим играм, я научился разговаривать с нуля на русском языке. Мне никто не помогал. Я всегда учился в казахских школах, сейчас учусь в казахском колледже на программиста», - говорит он.

Адлет адаптировал под себя многие вещи. Он одевается сам, используя все возможности: ртом, предплечьем, ногами. Приловчился подросток и к самостоятельным приемам пищи. Бокал поднимает, обхватив правым предплечьем. Но бывают моменты, когда что-то идет не по плану. Какая-то вещь может упасть или сбивается что-то в компьютере, такие моменты Адлету доставляют неудобства и сложности.

«Частенько бывает, что «руки» опускаются. Особенно, когда что-то не получается. В принципе, в подростковом возрасте мыслей о суициде не наблюдалось. Но подрастая, осознавал, что нужно общение, знакомства с девушками, самостоятельно все делать. А я привык, что мне помогают родные и рассчитываю всегда на их помощь», - делится сокровенным подросток.

По признанию Адлета, бывало так плохо, что он просил Бога забрать его жизнь. Но сейчас, конечно, старается не думать о таких вещах, потому что появились новые цели и задачи в жизни.

«Я занимаюсь плаванием для себя. У меня нет цели выступать где-то, хотя в 2019 году и в этом году поучаствовал в соревнованиях и занял призовые места. А вот насчет киберспорта – хочу выступать. Потому что люди привыкли к тому, что паралимпийцы есть, они существуют, но нет человека, который, играя ногами, попал в киберспорт. Я хочу стать первым человеком, который войдет в историю. Никогда не сдамся и буду идти к этому», - делится планами студент.

Также Адлет хотел бы выучить английский язык. Но пока не так много времени, чтобы все успеть. Помимо реальной жизни, парень ведет и социальные сети. На своем Tik-Tok канале @adler_tt отвечает на вопросы подписчиков и делится позитивным настроением. Его канал насчитывает 85,5К подписчиков.

«Все началось с того, что я снялся у одного YouTube пользователя в ролике. Возможно, мне повезло, что он заметил меня, когда я ему написал. Всегда хотел заниматься стриммингом, а для этого нужен был хороший интернет. Раньше я жил в частном доме, где вообще не было wi-fi-интернета, кроме мобильного, да и компьютера не было. В этом году мама купила в рассрочку компьютер и снимает квартиру в Атырау», - рассказывает Адлет.

Первые видео в Tik-Tok были нарезки, как он играет ногами. Комментарии были разные: как положительные, так и отрицательные. В будущем парень хочет попробовать себя в роли блогера: life-контент из своей жизни.

«У меня нет мечты. Не верю в нее, а верю в цель. Цель – это то, к чему ты идешь, а мечта – это что-то невозможное. Я бы хотел в будущем поднимать вопросы и решить проблему с открытыми трансформаторными будками, чтобы больше такие случаи не повторялись. А еще хотел бы разрабатывать протезы для людей».

Найля Абдухаликова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.