+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана

18 Января 2022 09:34
Поделиться:
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

В «зеленой» зоне нет ни одного региона Казахстана.

В целом, республика находится в «красной» зоне.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане
Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив