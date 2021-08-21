За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили более одной тысячи нарушений санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за последние семь дней зарегистрировали 28 нарушений.

«В минувшую пятницу мониторинговая группа в частном секторе микрорайона «Береке» Петропавловска выявили коттедж, в котором проходило празднование дня рождения. По данному факту в отношении организатора мероприятия собран административный материал, который направили в органы контроля качества и безопасности товаров и услуг. Напоминаем, торжественные мероприятия, согласно постановлению главного санитарного врача, в области запрещены», - отметили в пресс-службе.

Всего сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля составили 627 административных протоколов. К ответственности привлекли 578 физических лиц, 30 юридических лиц и одно должностное лицо. На рассмотрении департамента находятся 27 материалов.

В регионе работают 24 мобильные мониторинговые группы, в которые входят более 160 представителей госорганов. Они проверяют рестораны, кафе, съемные коттеджи и другие объекты торговли на нарушение санитарных нормативов. Проверки активизируются в конце каждой недели; в пятницу, субботу и воскресенье.