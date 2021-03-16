За правонарушения детей наказаны 176 их законных представителей в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 71 экибастузский родитель наказан за то, что их дети находились на улице в пьяном виде, курили в публичных местах и выражались нецензурной бранью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 37 родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Кроме того, оштрафовали 71 родителя несовершеннолетних за то, что их дети находились на улице в пьяном виде, курили в публичных местах и выражались нецензурной бранью», - рассказал начальник местной полицейской службы города Экибастуз Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.

По его словам, к ответственности полиция привлекла 105 родителей за нахождение детей ночью вне дома без сопровождения законных представителей