За поздние прогулки детей наказали более 150 родителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские усилили контроль за пребыванием несовершеннолетних в ночное время на улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за четыре дня ответственность за поздние гуляния подростков либо их нахождение в развлекательных заведениях после 23 часов понесли 156 родителей.

В период летних каникул стражи порядка проводят рейды по ночным увеселительным заведениям. В один из последних в ночных клубах обнаружили 63 подростка. В числе сотрудников их не было. Несовершеннолетние были там в качестве посетителей. Досуг подростков привел их родителей к административному наказанию.

К ответственности привлекли и 10 предпринимателей города, которые допустили реализацию табачной продукции несовершеннолетним.

«В течение четырех дней участковые инспекторы проверили 351 неблагополучную семью. 42 родителя наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию детей», - добавили в пресс-службе.

С 15 июня в регионе ограничили работу ночных клубов. Тем не менее, полицейские продолжат рейды по выявлению несовершеннолетних вне дома после 23.00. Стражи порядка отмечают, что такая работа необходима для профилактики преступлений как со стороны подростков, так и в отношении них.





Фото иллюстративное: s.kvushahty.ru