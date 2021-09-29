За повышение цен на социально значимые товары предпринимателей оштрафуют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушения по соблюдению предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания направлены предупреждения в отношении трех крупных торговых сетей – Small, Metro, Galmart. В случае повторного нарушения, субъекты бизнеса будут оштрафованы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты акиматом столицы ведутся работы по проекту «оборотного механизма», формированию стабфонда, проведению сезонных ярмарок. В акимате Нур-Султана прошло совещание с представителями торговых сетей и рынков, производителями сельскохозяйственной продукции и др.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в текущем году продолжается проект «оборотный механизм». Расширено количество участников проекта, также увеличена сумма, выделяемая торговым сетям на закуп продовольствия. За 2020 и 2021г. выделено почти 3 млрд 700 млн тенге. В проекте «Оборотный механизм» участвуют «Magnum», «Анвар», «Астыкжан», «Кенмарт», «Вкусмарт», «Аян», «ТД «Акмол», рынки «Шапагат», «Small», «Сарыарка» и ряд магазинов у дома.

Заключены договоры с рядом производителей и поставщиками на бакалейную, овощную, мясную и молочную продукцию, в том числе законтрактовано порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатывается вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и др.

Также сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных позволяет проведение сельскохозяйственных ярмарок. Так, ярмарки с участием регионов республики стартовали с 21 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции по стоимости ниже рыночных.

Кроме того, за счет привлеченных инвестиций в столице ведется строительство 3-х оптово-распределительных центров и двух тепличных комплексов мощностью 10 тыс. тонн продукции в год. Вместе с тем, реализуется инвестпроект по строительству хлебокондитерского комбината мощностью 5 тыс. тонн в год.

В рамках регионального инвестсовета также поддержано строительство производственно-пищевого комплекса (молокоперерабатывающий завод, хлебокондитерский комбинат, овощехранилище) общей стоимостью 2,6 млрд. тенге.



