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    14:57, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в Павлодаре выявили 26 больных коронавирусом, в Экибастузе – пять, в Аксу – четыре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре 26, Экибастузе – пять, Аксу – четыре», – сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    По состоянию на 21 июня в регионе зарегистрированы 24 979 случаев КВИ. 59,2 процента заболеваемости приходится на областной центр, добавили в ДСЭК.

    «Из общего количества заболевших 24 719 – жители Павлодарской области, и 260 случаев (1,05 процента) завезены из других регионов», – отметил источник.

    С одиннадцатого июня Павлодарская область находится в зелнной зоне по шкале заболеваемости коронавирусом, дополнили в ведомстве.




    Теги:
    Коронавирус в РК Павлодарская область
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