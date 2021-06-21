ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в Павлодаре выявили 26 больных коронавирусом, в Экибастузе – пять, в Аксу – четыре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре 26, Экибастузе – пять, Аксу – четыре», – сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По состоянию на 21 июня в регионе зарегистрированы 24 979 случаев КВИ. 59,2 процента заболеваемости приходится на областной центр, добавили в ДСЭК.

«Из общего количества заболевших 24 719 – жители Павлодарской области, и 260 случаев (1,05 процента) завезены из других регионов», – отметил источник.

С одиннадцатого июня Павлодарская область находится в зелнной зоне по шкале заболеваемости коронавирусом, дополнили в ведомстве.





