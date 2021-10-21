АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 48 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 48 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 32 новых случая заражения COVID -19. В результате скрининга выявлено трое заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили одного заболевшего, в Исатайском районе - шесть, в Кызылкогинском районе - двух, в Курмангазинском районе - трех заболевших, в Махамбетском районе - одного.

Заболевание у 28 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 12 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 344 человека, в модульной больнице - 96, во второй областной больнице – 14 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.