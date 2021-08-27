За последние сутки COVID-19 выявили у 317 жителей Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 317 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 317 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 176 новых случаев заражения. В результате скрининга выявлен 41 заболевший на месторождении Тенгиз.
Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 25 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском - 25, в Кызылкогинском районе - 14, в Курмангазинском районе - 11, в Макатском районе - 17, в Махамбетском районе - семь человек.
Заболевание у 206 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 111 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 553 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 054 человека, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 184 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 63, в кардиоцентре - 94, в ж/д больнице - 86 пациентов, в областной больнице - 93, в общежитиях - 78, в районных инфекционных стационарах - 309. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 574 человека.
Как ранее сообщалось, 183 тысячи человек привились от COVID-19 в Атырауской области.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
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