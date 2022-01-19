За последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 584 человек. Из них 350 случаев подтверждено в городе Атырау, 73 случая – на Тенгизском месторождении, 53 – в Жылыойском районе, 20 – в Индерском районе, 19 – в Исатайском районе, 24 – в Кызылкогинском районе, 9 – в Курмангазинском районе, 17 – в Макатском районе, 19 – в Махамбетском районе.

У 330 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 254 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 44 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 919 человек, в областной больнице № 2 – 46, в модульной больнице – 159 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 23 человека, в районных инфекционных стационарах – 48. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 543 пациента с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.