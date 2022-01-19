+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области

19 Января 2022 15:52
Поделиться:
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: Непривитых старшеклассников не пускают в школу
Гүлмира Пармышева: Ерекше адамдардың қолынан бәрі келеді 124 сообщения за сутки поступило на телефоны доверия МВД Эксперт: Поддержка пострадавшего в ходе массовых беспорядков населения и бизнеса – основной приоритет

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 584 человек. Из них 350 случаев подтверждено в городе Атырау, 73 случая – на Тенгизском месторождении, 53 – в Жылыойском районе, 20 – в Индерском районе, 19 – в Исатайском районе, 24 – в Кызылкогинском районе, 9 – в Курмангазинском районе, 17 – в Макатском районе, 19 – в Махамбетском районе.

У 330 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 254 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 44 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 919 человек, в областной больнице № 2 – 46, в модульной больнице – 159 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 23 человека, в районных инфекционных стационарах – 48. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 543 пациента с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Фейк: Непривитых старшеклассников не пускают в школу
Гүлмира Пармышева: Ерекше адамдардың қолынан бәрі келеді
124 сообщения за сутки поступило на телефоны доверия МВД
Эксперт: Поддержка пострадавшего в ходе массовых беспорядков населения и бизнеса – основной приоритет
Популярное
1 Комендантский час отменяется в Алматинской области
2 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
3 Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
4 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
5 Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
6 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Читайте также
Эксперт: Поддержка пострадавшего в ходе массовых беспорядков населения и бизнеса – основной приоритет
124 сообщения за сутки поступило на телефоны доверия МВД
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив