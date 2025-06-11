За последние пять лет в МЧС поступило более 700 сообщений о выпадении детей из окон

Статистика, от которой замирает сердце

Вопрос безопасности детей остаётся одним из самых острых в стране. По данным уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, в 2023 году в результате различных трагических происшествий погиб 641 ребенок. Из них 328 – в ДТП, 221 – утонул, 53 – выпали из окон, 39 – погибли в пожарах. Причем в более чем половине случаев дети находились без присмотра взрослых.

– В этом году уже погибли 146 детей. К сожалению, большинство трагедий происходит тогда, когда ребенок остается один. Это наша общая ответственность, – подчеркивает Д. Закиева.

Особую тревогу вызывают именно случаи падения из окон. Они происходят внезапно и зачастую заканчиваются летальным исходом. Чаще всего трагедии случаются летом, когда окна открыты для проветривания. Дети облокачиваются на москитную сетку, играют возле оконных проемов – и нескольких секунд невнимания оказывается достаточно.

Системные меры: что уже сделано?

Несмотря на остроту проблемы, в последние годы государство предпринимает системные шаги для ее решения.

Во-первых, внесены поправки в законодательство, предусматривающие обязательную установку блокираторов на окна в новых жилых домах. Так, в 2023 году в строительные нормы «Здания жилые многоквартирные» был добавлен пункт 5.3.9, согласно которому при проектировании и строительстве зданий должны быть предусмотрены мероприятия по недопущению выпадения людей из окон, в том числе детей. Аналогичные требования действуют и в других строительных нормативах: от дошкольных учреждений до больниц.

В 2024 году эти положения были закреплены и в Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Поправки, внесённые законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования, наставничества и безопасности детей», обязывают застройщика:

– учитывать наличие механизмов безопасности на окнах при проектировании зданий;

– предусматривать возможность их установки на стадии строительства;

– обеспечивать контроль и надзор за выполнением этих требований.

По информации Министерства промышленности и строительства РК, при вводе в эксплуатацию объекта без блокираторов застройщик несет ответственность в рамках гарантийного срока. При этом контроль за исполнением проектных решений осуществляют органы архитектурно-строительного надзора и технический надзор.

Что делать с уже построенными домами?

По признанию самой Динары Закиевой, подавляющее большинство трагических случаев происходит в домах, построенных задолго до вступления в силу новых норм.

– Сегодня у нас немало многоэтажных домов, которые были построены раньше, и именно в них происходят основные трагедии. Здесь – прямая ответственность родителей. Мы всегда должны ставить в приоритет безопасность ребенка, – подчеркивает омбудсмен.

Государство не оставляет этот вопрос без внимания. В рамках разъяснительной работы местные исполнительные органы, КСК и ОСИ информируют жильцов о необходимости установки блокираторов. Проводятся мониторинги, рейды, распространяются памятки.

Кроме того, во всех школах Казахстана внедрены уроки безопасности, охватывающие 137 тем, включая поведение в быту, на улице и в цифровом пространстве.

Однако ни один закон не может заменить элементарную бдительность взрослых.

Безопасность – зона родительской ответственности

Как показывает практика, даже в домах с новыми окнами или установленными блокираторами трагедия может произойти, если родители снимают ограничители или не закрывают окна на ключ. В этом вопросе технические меры должны сочетаться с вниманием и ответственностью взрослых.

Министерство по чрезвычайным ситуациям ежегодно напоминает родителям о простых, но жизненно важных мерах:

– установите блокираторы на окна – это недорогая, но крайне эффективная мера;

– не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном;

– никогда не полагайтесь на москитные сетки – они не выдерживают веса даже малыша;

– не ставьте мебель рядом с окнами – это делает окно доступным для ребенка;

– регулярно проверяйте состояние ограничителей – они могут сломаться или ослабнуть.

Что дальше?

Решение проблемы детской смертности – это не разовая акция и не ответственность только одного ведомства. Это вопрос государственной политики, системного регулирования и личной ответственности каждого взрослого.

Сегодня наша страна движется в верном направлении: обновлены строительные нормы, приняты законы, ведется просветительская работа. Но, как отмечает уполномоченный по правам ребенка, безопасность начинается в семье.