За последние два года в Жамбылской области построили 41 новую школу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые объекты образования появились в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, три новые школы и две пристройки к школам построены в рамках десяти национальных проектов, утверждённых Президентом страны по направлению «Качественное образование».

Строительство новой школы на 600 мест в массиве Дальняя Карасу в городе Таразе осуществлялось в соответствии с просьбами местных жителей. Объект проектной стоимостью 2,1 млрд тенге возведен подрядчиком - ТОО «Темирстройсервис».

Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил родителей и учащихся с радостным событием. «Будущее каждой страны зависит от ее образованной, сознательной, здоровой молодежи. В десяти национальных проектах, утвержденных Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева, сфере образования уделяется особое внимание. В соответствии с поручением Главы государства в области строится много социальных объектов. Только за последние два года в регионе построена 41 новая школа. В этом году планируется построить 24 школы», - сказал глава региона.

В данном учебном заведении будут обучаться более 700 детей. Объект оснащен модифицированными кабинетами, столовой на 200 мест, конференц-залом на 130 мест и просторным спортивным залом. Особое внимание уделяется внутреннему и внешнему оформлению школы.

По словам жителя села Кишкенбая Айтбаева, новая школа стала прекрасным подарком для жителей жилого массива. «До этого наши дети добирались до школ на маршрутных автобусах. И вот теперь, будут учиться в современном учебном заведении рядом с нашим домом. Хочу выразить признательность руководству области и государства».

Этот день был наполнен радостью и для жителей села Шахан, по просьбе которых всего за семь месяцев введена в эксплуатацию новая школа на 100 мест. Дети до этого учились в старой школе, а теперь сядут за парты в новых комфортных, современных кабинетах.

Новая школа появилась и в селе Жибек Жолы Байзакского района.

Завершены строительные работы и состоялась сдача в эксплуатацию здания средней школы имени Т.Акбозова в селе Кокозек и Байзакского колледжа в селе Сарыкемер. В результате учебные заведения заметно расширились, появились просторный и уютный спортивный зал и столовая.

Бердибек Сапарбаев встретился с местными жителями в залах заседаний вновь открывшихся объектов, выслушал их обращения и мнения.

Итоги рабочей поездки акима области в Байзакский район подвели на совещании с активом района. На совещании выступили аким района, руководители правоохранительных органов, отделов, акимы сельских округов.

«Мы должны приложить усилия для эффективного выполнения поручений Президента страны по решению социальных проблем, повышению благосостояния населения. Важно регулярно встречаться с местными жителями и прислушиваться к их просьбам», - сказал глава региона.

Аким области дал конкретные поручения ответственным лицам по контролю за соблюдением санитарных требований, активизации работы по ревакцинации.